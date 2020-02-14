Jandarma Genel Komutanlığından 14 Şubat paylaşımı
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Jandarma Genel Komutanlığından 14 Şubat paylaşımı

Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabından paylaştığı "Aşkımız; nazlı nazlı dalgalanan al bayrağa" isimli video büyük beğeni topladı.

14.02.2020 16:27 | Son Güncelleme: 14.02.2020 16:27
Jandarma Genel Komutanlığından 14 Şubat paylaşımı

Genel Komutanlığının sosyal medya hesabından paylaştığı "Aşkımız; nazlı nazlı dalgalanan al bayrağa" isimli büyük beğeni topladı.


Jandarma Genel Komutanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden 14 Şubat paylaşımı yaptı. Paylaşılan videoda Mehmetçiğin kararlı, cesaretli, güçlü, şefkatli karakterine dikkat çekildi. Paylaşılan videoda şu ifadelere yer verildi:


"Sevdamız; toprağı şehitlerimizin kanıyla sulanmış vatana, Aşkımız; nazlı nazlı dalgalanan al bayrağa." - ANKARA

Kaynak: İHA
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