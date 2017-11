Jandarma Genel Komutanlığındaki Darbe Girişimi Davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe Karargahı'ndaki eylemlerle ilgili 244 kişinin yargılandığı davaya sanık savunmalarıyla devam edildi.



Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsünde görülen davada, 28. Mekanize Tugayında görevli sanık eski üsteğmen Serhat Savcı savunma yaptı.



Savcı, savunması öncesinde mahkeme başkanı Abdullah Köksal'ın soruları üzerine üniversite yıllarında bir arkadaşıyla iki yıl, başka bir arkadaşıyla üç yıl evde kaldığını söyledi.



O yılarda FETÖ/PDY yapılanmasıyla bir bağı bulunmadığını iddia eden Savcı, ancak üniversite yıllarında örgütten arkadaşları olduğunu ve onların yaptığı bazı sohbetlere katıldığını ifade etti.



Üzerine atılı hiçbir suçu kabul etmediğini belirten Savcı, "Darbeyi kabul etmiyorum. Ben terör olaylarının önlenmesi, ülkemi ve milletimi korumak için verilen emirleri yerine getirdim." dedi.



Savcı, 15 Temmuz'da mesaiyi saat 18.45 gibi terkettiğini, saat 21.30 sıralarında Uzman Çavuş Emre Tonyalı'nın arayıp alarm verilmesini söylemesi üzerine ise kışlaya geldiğini bildirdi.



Tabur binasına çağrıldığı vakit içeri girdiğinde Tabur Komutanı Yarbay Ertuğrul Terzi'nin bölük komutanları Erden Kaya Erdoğan ve Bora Polat'a gidecekleri yerleri gösterdiğini anlatan Savcı, kendisine de Kara Harp Okulu kapısının gösterildiğini, yeri bilmediğini söyleyince de azarlandığını ve sustuğunu öne sürdü.



Sanki bir saldırı olacakmış ve bölgeyi emniyete alacaklarmış gibi bir anlatım olduğunu iddia eden Savcı, araçlar hazırlanıp "çıkın" emri geldiğinde ZMA ile hareket ettiklerini söyledi.



Savcı, çıktıktan sonra konvoyun koptuğunu, daha sonra Ertuğrul Terzi'nin kendisini arayıp Jandarma Genel Komutanlığına çağırdığını savundu.



Bölgeye gittiğinde araç dışındayken helikopter atışı ile gözünden yaralandığını belirten Savcı, kandan dolayı bulanık görmeye başladığını bildirdi.



Karargaha gelişiyle yaralanması arasında yaklaşık yarım saat olduğunu öne süren Savcı, daha sonra ZMA'ya bindiğini anlattı.



Savcı, saat 03.00 gibi darbe teşebbüsü olduğunu anladığını iddia ederek, araca bindikten sonra topun doldurulması emri verdiğini kaydetti. Savcı, bu emri vatandaşlar zarar gördüğü için helikopter dönerse diye verdiğini ileri sürdü.



Araçta beklerken özel harekat polislerinin geldiğini ve onlarla görüştüklerini, daha sonra da bir tuğgeneral ile konuşup sabah saatlerinde teslim olduklarını aktaran Savcı, ardından da gözaltı işlemi yapıldığını dile getirdi.



Olay günü gözünden yaralandığını ve bir gözünü kaybettiğini belirten Savcı, tahliye talebinde bulundu.



Tutuksuz erler de savunma yaptı



15 Temmuz döneminde 28. Mekanize Tugayında askerlik görevini yerine getiren tutuksuz sanık eski er B.E. de savunmasını Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemiyle (SEGBİS) yaptı.



B.E, 15 Temmuz'da akşam tuttuğu nöbetin bitimine 15-20 dakika kala onbaşının gelip tatbikat olduğunu söylediğini ve daha sonra garajlar bölgesine gittiğini anlattı.



Tatbikata çıkacakları gerekçesiyle araçların hazırlattırıldığını ifade eden B.E, kendisinin de Uzman Çavuş Murat Dursun Gökkaya'nın araç komutanı olduğu ZPT'yi kullandığını söyledi.



"ZPT'ye bindik. Tatbikata, araziye gidiyoruz sandım. Dışarıya çıkacağım aklıma gelmedi." diyen B.E, öndeki ZMA'yı takip ettiğini, dışarı çıkınca da araç komutanına nereye gidildiğini sorduğunu ifade etti. Araç komutanının da "Nereye gittiğimizi bilmiyoruz. Takip et." dediğini öne süren B.E, öndeki aracı takip ederek bir yerde durduklarını bildirdi.



B.E, geldikleri yerin Jandarma Genel Komutanlığı olduğunu ise tabeladan öğrendiğini ileri sürdü ve bekledikleri sırada halktan yanlarına gelen birinin yanlış yaptıklarını ve bunun darbe olduğunu söylediğini ifade etti.



"Ben darbenin ne olduğunu bilmiyorum ki." diyen B.E, ilerleyen saatlerde jandarma özel harekatın geldiğini ve teslim olduklarını söyledi.



B.E, FETÖ ile de bağının bulunmadığını ifade ederek, suçsuz olduğunu savundu.



Tutuksuz sanık eski erler A.S, K.Ö. ve A.S'nin de SEGBİS ile savunma yaptığı duruşma, 20 Kasım Pazartesi gününe ertelendi.