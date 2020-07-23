Jandarma Genel Komutanlığında FETÖ operasyonu: 20 gözaltı kararı
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Jandarma Genel Komutanlığında FETÖ operasyonu: 20 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında örgütle bağlantısı tespit edilen 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Jandarma Genel Komutanlığında FETÖ operasyonu: 20 gözaltı kararı
23.07.2020 09:57 | Son Güncelleme: 23.07.2020 10:07

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında örgütle bağlantısı tespit edilen 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Şüphelilerden 15'i gözaltına alınırken, firari durumdaki şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki bazı askerlerin ankesörlü telefonlar ile kontörlü, büfe telefonları üzerinden örgütle irtibata geçtiği tespit edildi. Bu kapsamda astsubay rütbesindeki 4'ü muvazzaf 20 şüpheli hakkında Ankara merkezli 9 ilde gözaltı kararı verildi. Şu ana kadar 15 şüpheli gözaltına alınırken, firari durumdaki 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalara devam ediliyor.

(Abdullah Sarica/İHA)

Kaynak: İHA

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