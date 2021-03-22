Jandarma Genel Komutanlığı traktörlerde koruma çerçevesinin hayat kurtardığına dikkati çekti Açıklaması
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Jandarma Genel Komutanlığı traktörlerde koruma çerçevesinin hayat kurtardığına dikkati çekti Açıklaması

22.03.2021 19:59 | Son Güncelleme: 22.03.2021 20:10
Jandarma Genel Komutanlığı traktörlerde koruma çerçevesinin hayat kurtardığına dikkati çekti Açıklaması

Jandarma Genel Komutanlığı, son 3 yılda Türkiye'de traktörlerin karıştığı kazalarda 882 kişinin hayatını kaybettiğini bildirerek traktörlerde koruma çerçevesinin önemini vurguladı.

Jandarma Genel Komutanlığı, son 3 yılda Türkiye'de traktörlerin karıştığı kazalarda 882 kişinin hayatını kaybettiğini bildirerek traktörlerde koruma çerçevesinin önemini vurguladı.

Jandarma Genel Komutanlığının "Koruma çerçevesi hayat kurtarır" başlığıyla Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Türkiye genelinde son 3 yılda traktörlerin karıştığı 9 bin 85 trafik kazasında, 882 kişinin hayatını kaybettiği, 9 bin 968 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Koruma çerçevesi olmayan traktörlerin devrilmesi sonucu meydana gelen kazalarda ölüm ve yaralanma oranının daha yüksek olduğuna işaret edilen açıklamada, "Devrilmeye karşı koruma çerçevesi, koruma kabini, emniyet kemeri, reflektör, tepe lambası bulunan traktörlerin karıştığı kazalarda ölüm ya da yaralanma riski düşüktür." ifadesine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmet Karakaş

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