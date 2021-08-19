Jandarma Genel Komutanlığı, sosyal medya güvenliği konusunda uyarılarda bulundu

ANKARA (İHA) – Jandarma Genel Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, vatandaşlara sosyal medya güvenliği konusunda uyarılarda bulunularak, "Instagram Telif Haklarını ve Topluluk Kurallarını İhlal Ettiniz" şeklinde kaynağı belli olmayan hesaplardan gelen mesajları dikkate almayınız" denildi.

ANKARA (İHA) – Jandarma Genel Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, vatandaşlara sosyal medya güvenliği konusunda uyarılarda bulunularak, "Instagram Telif Haklarını ve Topluluk Kurallarını İhlal Ettiniz" şeklinde kaynağı belli olmayan hesaplardan gelen mesajları dikkate almayınız" denildi.

Jandarma Genel Komutanlığı, sosyal medya güvenliği konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu. Komutanlıktan yapılan açıklamada, "Çağımızda sosyal ağların hayatımızın bir parçası olduğunun, tüm sosyal medya hesaplarını kapatarak hiçbir paylaşım yapmamanın da bir çözüm olmadığının farkındayız" denildi.

Sosyal medya güvenliği konusunda yapılması gerekilenlerin anlatıldığı açıklamada, "Kullanılan sosyal medya hesaplarının; başkaları tarafından ele geçirilmesi/çalınması durumlarında, sosyal medya hesaplarına yeniden erişim sağlayacak bir kurtarma e-postasının bulunması, ele geçirilen/çalınan veya çalınan hesabınızı geri almaya ve tekrar kullanmaya başlamanız ile hesabınızı güvende tutmak açısından kurtarıcı bir seçenek olarak sunulmaktadır. Mümkünse hesaplarınızda çift faktörlü koruma seçeneğini tercih edilmelidir. Tanımadığınız kişileri sosyal ağlarınıza kabul etmeyin. Sadece tanıdığınız ya da tanıştığınız kişileri ağınıza davet etmeye dikkat edilmesi gerekmektedir. Kaynağı belirsiz, tanımadığınız adreslerden ve kişilerden gelen e-mail, gönderi, davet ve çağrılar açılmamalıdır" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı