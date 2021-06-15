Vali Mustafa Tutulmaz' Dan İl Jandarma Komutanlığı'na Ziyaret
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Vali Mustafa Tutulmaz' Dan İl Jandarma Komutanlığı'na Ziyaret

Vali Mustafa Tutulmaz' Dan İl Jandarma Komutanlığı'na Ziyaret
Habermetre - Haberler | Toplum

Vali Mustafa Tutulmaz, Jandarma Genel Komutanlığı'nın 182. Kuruluş Yıl Dönümü nedeniyle İl Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret etti.

Vali Mustafa Tutulmaz, Jandarma Genel Komutanlığı'nın 182. Kuruluş Yıl Dönümü nedeniyle İl Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret etti. İl Jandarma komutanı Albay Gönen Süslü ve Jandarma personelini kutladı, görevlerinde başarılar diledi.

Vali Mustafa Tutulmaz' Dan İl Jandarma Komutanlığı'na Ziyaret

Kaynak: Habermetre

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