- Jandarma Genel Komutanlığı'ndan Kadınlar Günü için özel klip

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- Jandarma Genel Komutanlığı'ndan Kadınlar Günü için özel klip Jandarma Genel Komutanlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için özel bir klip hazırladı.

- Jandarma Genel Komutanlığı'ndan Kadınlar Günü için özel klip

ANKARA - Jandarma Genel Komutanlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için özel bir klip hazırladı. Klip, "Dalgalanması gereken bir bayrak, mücadelemizle gururlanan bir millet var. Bu mücadelenin içerisinde dimdik duran tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun" notuyla paylaşıldı.

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, "Yürüdüğünüz yolun, taşıdığınız yükün, karşılaşacağınız zorluğun bir önemi yok. Dalgalanması gereken bir bayrak, mücadelemizle gururlanan bir millet var. Bu mücadelenin içerisinde dimdik duran tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UTKU ŞİMŞEK