Son dakika haber... Jandarma Genel Komutanlığından 19 Mayıs'a özel paylaşım

Son dakika haberleri... Jandarma Genel Komutanlığı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir video yayımladı.