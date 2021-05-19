Son dakika haber... Jandarma Genel Komutanlığından 19 Mayıs'a özel paylaşım
Son dakika haberleri... Jandarma Genel Komutanlığı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir video yayımladı.
Jandarma Genel Komutanlığı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir video yayımladı.
Jandarma Genel Komutanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden bir video paylaşarak 19 Mayıs'ı kutladı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün görüntülerinin yer aldığı paylaşımda, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun" ifadesi kullanıldı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı