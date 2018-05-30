Jandarma Genel Komutanlığı, Mesaj Verip Keskin Nişancı Eğitiminin Görüntülerini Paylaştı

Jandarma Genel Komutanlığı sosyal medya hesabından keskin nişancıların eğitimi sırasında çekilen görüntüleri paylaştı.

KESKİN NİŞANCI EĞİTİMİNİN GÖRÜNTÜLERİNİ TWİTTER'DAN PAYLAŞTI

Jandarma Genel Komutanlığı twitter adresinden Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında; 48. Dönem Keskin Nişancı Kursu'na katılan personelin eğitim sırasında çekilen görüntülerini paylaştı.

"BİZİ ANCAK BİZİM İSTEDİĞİMİZ ZAMANDA GÖREBİLİRSİNİZ"

Paylaşılan fotoğraflarla verilen mesajda "Biz sizi istediğimiz zaman görebiliriz; Siz ise bizi, ancak bizim istediğimiz zaman görebilirsiniz." ifadeleri kullanıldı.