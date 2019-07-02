Jandarma Genel Komutanlığı lise mezunu muvazzaf subay temini başvuru şartları ve sınav tarihleri belli oldu!

Bin 640 askeri personel temininin ardından Jandarma Genel Komutanlığı, 220 muvazzaf subay alımı yapacağını belirtti. Konuyla ilgili gerekli başvuru şartları ve sınav tarihleri de açıklandı. Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesi Öğrenci Temini başvuru şartları nedir? Muvazzaf subay alımı başvuru şartları neler?

2019 JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ BAŞVURU KILAVUZU

ÖN BAŞVURULAR 26 TEMMUZ'DA SON BULUYOR

Jandarma Genel Komutanlığı en az lise mezunu erkek 220 muvazzaf subay alımı yapacak.JGK'nın yayınladığı duyuruda başvuru şartları ve sınav tarihleri yer alıyor. Jandarma Komutanlığı, kısa süre önce bin 640 askeri personel almıştı. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nin yaptığı bilgilendirmeye göre, 220 erkek subay adayı öğrenci alımı için ön başvuru işlemlerinin 1 Temmuz 2019-26 Temmuz 2019 tarihleri arasında devam edeceği ve başvuruların e-Devlet şifreleriyle yapılacağı belirtildi. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nin ilgili duyurusu şöyle:

''Jandarma Genel Komutanlığının muvazzaf subay ihtiyacının karşılanması maksadıyla jandarma ve sahil güvenlik fakültesine (220) erkek öğrenci alınacaktır.

TEMİNİ YAPILACAK ÖĞRENCİ KAYNAKLARI VE ŞARTLARI

a. Lise veya dengi okul mezunları veya kayıt tarihine (09 Eylül 2019) kadar mezun olabilecek durumda olanlar ile denkliği Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmak kaydıyla yabancı ülke lise mezunu olanlar müracaat edebilecektir.

b. Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesine ön başvuru yapabilmek için; ÖSYM tarafından yapılan 2019 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) aldıkları puan esas alınarak;

(1) Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanı 150 veya üzerinde olmak,

(2) Alan Yeterlilik Testi'nden (AYT):

- Eşit Ağırlık (EA) puan türüne göre, sıralamada en az 250.000'inci sırada yer alan adayın puanını almak,

- Sözel (SÖZ) puan türüne göre, sıralamada en az 50.000'inci sırada yer alan adayın puanını almak,

- Sayısal (SAY) puan türüne göre, sıralamada en az 100.000'inci sırada yer alan adayın puanını almak,

(3) Şehit ve malul eş ve çocuklarının ise yukarıda belirtilen puanların (EA, SÖZ, SAY) en az %80'ini almış olması gereklidir.

c. Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesine temin edilecek (220) öğrenci kontenjanının;

(1) %65'i (143 öğrenci) Eşit Ağırlık (EA) puan türünden (7 öğrenci Şehit/malül eş ve çocukları kontenjanından),

(2) %25'i (55 Öğrenci) Sayısal (SAY) puan türünden (3 öğrenci Şehit/malül eş ve çocukları kontenjanından),

(3) %10'u (22 Öğrenci) Sözel (SÖZ) puan türünden (1 öğrenci Şehit/malül eş ve çocukları kontenjanından) oluşacaktır.

ç. YKS sınav sonucu olmayan veya belirlenen taban puanın altında not alan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

d. Ön başvuru yapan adaylar tercih ettiği puan türüne ve o puan türü için belirlenen kontenjana göre en yüksek puandan düşüğe doğru sıralanacak ve kontenjan miktarının en az on katı kadar adaya https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi üzerinden "Seçme Sınavlarına Çağrılma " duyurusu yapılacaktır.

NOT : Adaylar tek tercih yapacaktır. Sayısal ve Sözel puan türlerinin herhangi birinde kontenjanın dolmaması durumunda eksik kalan kontenjanlar Eşit Ağırlık puan türüne aktarılacaktır.

ADAYLARDA ARANACAK NİTELİKLER

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

b. Lise veya dengi okullardan mezun olmuş veya 09 Eylül 2019 tarihine kadar mezun olacak durumda olmak veya denkliği Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmak kaydıyla yabancı ülke lise mezunu olmak,

c. Öğrenimlerini yurtdışında bitirenlerin diplomalarının yurtiçinde geçerli olduğunu belirten Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB) onaylanmış denklik belgeleri bulunmak ve bunu başvuruların yapıldığı Personel Temin Sistemi'ne (PTS) yüklemek,

ç. Evli, çocuklu olmamak veya herhangi bir kadınla veya erkekle nikahsız olarak yaşamamak,

d. Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın Ocak ayının biri itibariyle yirmi bir (21) yaşını bitirmemiş olmak, (1 Ocak 1998 ve sonrası doğumlu olmak) (Mahkeme kararı ile yaş düzeltmesi yaptıran adayların, yaş düzeltmesinden önceki yaşları esas alınır. Bu husus, sınavlar ve kayıt-kabul işlemleri sırasında kontrol edilecektir.)

e. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,

f. Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

g. Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği'nin, öğrenci adaylarında aranacak sağlık yeteneklerine ilişkin bölümünde gösterilen sağlık koşullarına sahip olmak ve sevk edileceği Sağlık Bakanlığınca yetkilendirilmiş hastanelerden "Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Fakülte Öğrenci Adayı Olur" kararlı sağlık kurulu raporu almak,

ğ. Milli Savunma Üniversitesinin 2019 yılı öğrenci temini kapsamında, TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine göre alınmış olan 'Askeri Öğrenci Olur' raporları, Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesine başvuruda geçerli sayılacaktır.

h. Yapılacak fiziki kontrolde vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziki görünüşü kusursuz olmak (Göğüs kafesi ve omurgasında şekil bozukluğu bulunmamak, düz taban olmamak, TSK, J.Gn.K.lığı ve Sah.Güv.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine göre vücudun herhangi bir yerinde dövme, kendine zarar verme işareti olan jilet, sigara yanığı izleri bulunmamak.),

ı. 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun "Genel Ahlaka Karşı Suçlar" başlıklı 7'nci Bölümündeki suçları işlememiş olmak, bu suçlardan hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

i. 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisi ve evli ise eşi; kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

j. Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

k. Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

l. Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

m. Herhangi bir nedenle askeri okullardan, Emniyet Teşkilatına bağlı okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik eğitim kurumlarından ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak, sivil okullardan çıkarılmamış olmak,

n. Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasal veya yasadışı uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,

o. Bakanlar Kurulu Kararları ve mahkeme kararlarınca terör örgütü olarak kabul edilmiş tüm terör örgütleriyle irtibatı ve iltisaklı bulunmamak

ö. Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye üye olmadığına dair yazılı beyan sunmak,

p. Tablo-1'de yer alan Yaş-Boy-Kilo-VKİ sınırları içerisinde yer almak. (Ağırlık, şortlu/eşofmanlı vücut ağırlığıdır. Boy, çıplak ayakla ölçülür.)

r. TSK, J.Gn.K.lığı ve Sah.Güv.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği'ndeki sağlık niteliklerini taşımadıkları sonradan anlaşılan adayların okulla ilişikleri kesilecektir.

s. Başvuru ve giriş koşullarını taşımadığı halde, seçme sınavlarına katılanlar veya giriş şartlarını taşımadığı sonradan tespit edilenler, bütün aşamalarda başarılı olsalar dahi işlemleri iptal edilecek, sınav sonuçlarına bakılmaksızın adaylıkları, öğrenime başlamışlarsa öğrencilikleri sona erdirilecektir.

BAŞVURU YÖNTEMİ VE BAŞVURULARIN YAPILMASI

a. Ön başvurular sadece https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

b. Adayların "Başvuru Kılavuzunun" tamamını okuduktan sonra başvurusunu yapması gerekmektedir.

c. Ön başvurular; 01 Temmuz 2019 günü başlayıp, 26 Temmuz 2019 günü saat 17.00'de sona erecektir.

ç. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi'ne e-Devlet kapısı üzerinden e-devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden birisi ile giriş yapılacaktır.

d. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi'ne giriş yaptıktan sonra adaylar tarafından başvuru yapılabilmesi için ''Profil Bilgileri'' bölümünden;

(1) Kimlik bilgilerinin güncellenmesi (sadece MERNİS'ten güncelleme yapılabilecektir),

(2) Fotoğraf yüklenmesi (Fotoğraf vesikalık olacaktır),

(3) Adres bilgisinin ve iletişim bilgilerinin girilmesi (adres bilgisi MERNİS'ten çekilerek veya elle girilerek yapılabilecek olup, SMS ile duyuru yapılabilmesi için en az bir cep telefonu numarası girilmesi zorunludur. Girilecek cep telefon numarasının temin işlemleri tamamlana kadar aktif olması gerekmektedir. Ayrıca cep telefon numarası değişikliği talep edilmeyecektir.),

(4) Eğitim bilgilerinin yüklenmesi [Eğitim bilgileri "MEB'ten Al" veya "Belgeye Dayalı" şeklinde girilecektir. "Belgeye Dayalı" yüklemelerde; mezun adaylar için diplomasını, son sınıf öğrencileri için öğrenci belgesini, MEB onaylı denklik belgesi olan adayların ise denklik belgesini (taranmış olarak veya resim olarak) sisteme yükleyecektir.],

(5) Boy-kilo bilgisinin beyan edilmesi,

(6) Yaş düzeltmesi olan adaylar için "Diğer Bilgi/Belgelerim" bölümünde yer alan ''Yaş Düzeltme Belgesi"nin (taranmış olarak veya resim olarak) yüklenmesi,

(7) Şehit ve Vazife Malullerinin Eş ve Çocuğu olan adayların Diğer Bilgi/Belgelerim bölümünde yer alan 'Şehit Gazi Yakınlık Belgesi'ni (PTS'ye taranmış olarak veya resim olarak) yüklemesi (Kurum veya Valilik onaylı şehitlik veya vazife malullüğü belgesi veya Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından verilen belge) zorunludur.

e. Profil bilgilerim kısmındaki bilgi ve belge girişleri tamamlandıktan sonra ''Başvurularım'' kısmından ''Başvuru Sürecindekiler'' kısmı seçilerek ''2019 Yılı Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesi Öğrenci Temini'' sınavına ''Başvuru Yap'' butonuna basılarak başvuru süreci başlatılacaktır.

f. ''Başvuru Yap'' butonuna basıldıktan sonra başvuru şartları bilgilendirme ekranı çıkacak ve adaylar tarafından bu ekranda çıkan bilgilerin tamamı okunduktan sonra sol alt köşede yer alan ''Okudum ve onaylıyorum'' kutucuğu işaretlenerek ''Devam Et'' butonuna basılarak tercih seçimi kısmına geçilecektir. ''Okudum ve onaylıyorum'' kutucuğunun işaretlenmesi ile adaylar tarafından bu ekranda yazılı olan tüm sınav şartlarını taşıdıklarını kabul ve beyan ettikleri kabul edilecektir.

g. ''Devam Et'' butonuna basıldıktan sonra tercih ekranı gelecek ve adaylar tarafından ''2019 Yılı Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesi Öğrenci Temini'' seçilerek ''Başvuruyu Tamamla'' butonuna basılarak başvuru tamamlanacaktır.

ğ. "Başvuruyu Tamamla" butonuna basıldıktan sonra ekrana "Aday Bilgi Formu" gelecektir. Aday tarafından formdaki bilgiler kontrol edilerek "PDF" olarak indirilecek ve iki nüsha çıktısı alınarak imzalanacaktır.