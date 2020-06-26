Jandarma Genel Komutanlığı Karargahı'ndaki darbe girişimi davasında karar açıklandı
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Jandarma Genel Komutanlığı Karargahı'ndaki darbe girişimi davasında karar açıklandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe'deki Karargahında yaşanan eylemlere ilişkin açılan davada mahkeme kararını açıkladı.

Jandarma Genel Komutanlığı Karargahı'ndaki darbe girişimi davasında karar açıklandı
26.06.2020 14:35 | Son Güncelleme: 26.06.2020 14:39

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe'deki Karargahında yaşanan eylemlere ilişkin açılan davada mahkeme kararını açıkladı. Buna göre, darbe girişimi sırasında Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanı olan Turgut Aslan'ı vurarak öldürmeye teşebbüs eden eski Kurmay Albay Erkan Öktem'in de arasında bulunduğu 86 sanığa "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. 35 sanığa ise aynı suçtan müebbet hapis cezası verildi.

Darbe girişimi gecesi dönemin Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanı Turgut Aslan'ın başından vurularak ağır yaralanması, Arslan'ın koruması Hasan Gülhan'ın da arasında bulunduğu 9 kişinin şehit edilmesi gibi eylemlerin yaşandığı Jandarma Genel Komutanlığı'nın Beştepe'deki karargahındaki darbe girişimi davasının görülmesine devam edildi. Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonunda görülen davaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı. Korona virüs tedbirleri kapsamında duruşmaya izleyici alınmazken, mahkeme heyeti dahil salonda bulunan herkesin sosyal mesafe kuralına uyduğu, maske ve eldiven taktığı görüldü. Davanın bir önceki celsesinde sanıkların esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmaları alınmıştı. Mahkeme heyeti, bu celsede savunması alınmayan kişileri dinlemesinin ardından hükmünü açıkladı.

Buna göre darbe girişimi sırasında Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanı olan Turgut Aslan'ı vurarak öldürmeye teşebbüs eden eski Kurmay Albay Erkan Öktem'in de arasında bulunduğu 86 sanığa "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. 35 sanığa ise aynı suçtan müebbet hapis cezası verildi. Sanıklardan 17'si "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etme" suçundan 12 yıl 6 ay ile 15 yıl arasında değişen miktarlarda hapse mahkum edildi. Darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı yerleşkesi çevresinde şehit olan 8 vatandaşın ölümünden sorumlu tutulan Öktem'in de arasında bulunduğu 15 sanık, "kasten adam öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Öktem, Aslan'ın koruması Hasan Gülhan'ı öldürdüğü gerekçesiyle ayrıca bir kez daha "kasten adam öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi. Öktem'e Turgut Aslan ve Güven Şağban'a yönelik "kasten adam öldürmeye teşebbüs etme" eylemi nedeniyle de ayrı ayrı 20'şer yıl olmak üzere toplamda 40 yıl hapis cezası verildi. Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilen sanıklardan 33'ü "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan 30'ar yıl hapse, aynı suçtan 6 sanık ise 25'er yıl hapisle ayrıca cezalandırıldı.

Davada yargılanan 23 sanık, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay ile 12 yıl arasında değişen miktarlarda hapse mahkum edildi. 45 sanığın üzerine atılı tüm suçlardan beraatına hükmedilirken, 26 sanığın ise kimi suçlar yönünden beraatlarına, kimi suçlar yönünden ise haklarında karar verilmesine yer olmadığına karar verildi. Mahkeme, yargılama aşamasında hayatını kaybeden 2 sanığın dava dosyalarının düşmesine, firari 10 sanığın ise haklarındaki davaların tefrikine hükmetti. - ANKARA

Kaynak: İHA

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