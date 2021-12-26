Son dakika haber | Jandarma Genel Komutanlığı Diyarbakır'daki operasyon görüntülerini paylaştı - Haberler
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Son dakika haber | Jandarma Genel Komutanlığı Diyarbakır'daki operasyon görüntülerini paylaştı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberlerine göre Jandarma Genel Komutanlığı, Diyarbakır'da yürüttükleri operasyonun hava görüntülerini paylaştı.

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DİYARBAKIR (İHA) - Jandarma Genel Komutanlığı, Diyarbakır'da yürüttükleri operasyonun hava görüntülerini paylaştı.

Jandarma Genel Komutanlığı resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Film sahnesi değil, hayatın ta kendisi. Jandarma Havacılarımız ile Jandarma Komandolarımız tarafından Diyarbakır'da gerçekleştirilen operasyondan görüntüler" ifadelerine yer verdi. - DİYARBAKIR

Son dakika haber | Jandarma Genel Komutanlığı Diyarbakır'daki operasyon görüntülerini paylaştı

Son dakika haber | Jandarma Genel Komutanlığı Diyarbakır'daki operasyon görüntülerini paylaştı

Son dakika haber | Jandarma Genel Komutanlığı Diyarbakır'daki operasyon görüntülerini paylaştı

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