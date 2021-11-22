Jandarma Genel Komutanlığı Denetleme ve Değerlendirme Başkanı Tuğgeneral Semih Okyar, Vali Dr. Erdinç Yılmaz'ı Makamında Ziyaret Etti - Haberler
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Jandarma Genel Komutanlığı Denetleme ve Değerlendirme Başkanı Tuğgeneral Semih Okyar, Vali Dr. Erdinç Yılmaz'ı Makamında Ziyaret Etti

Habermetre - Haberler | Toplum
Jandarma Genel Komutanlığı Denetleme ve Değerlendirme Başkanı Tuğgeneral Semih Okyar, Vali Dr. Erdinç Yılmaz'ı Makamında Ziyaret Etti

Jandarma Genel Komutanlığı Denetleme ve Değerlendirme Başkanı Tuğgeneral Semih Okyar, Vali Dr. Erdinç Yılmaz'ı makamında ziyaret etti.

OSMANİYE (Habermetre) - Jandarma Genel Komutanlığı Denetleme ve Değerlendirme Başkanı Tuğgeneral Semih Okyar, Vali Dr. Erdinç Yılmaz'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Osmaniye İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Zafer Tombul da yer aldı. Jandarma Genel Komutanlığı Denetleme ve Değerlendirme Başkanı Tuğgeneral Semih Okyar Valilik Şeref Defterini imzaladı.

Ziyaretin devamında, Vali Dr. Erdinç Yılmaz Valilik makamında, Jandarma Genel Komutanlığı Denetleme ve Değerlendirme Başkanı Tuğgeneral Semih Okyar ile bir süre sohbet ederek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Tuğgeneral Okyar ise misafirperverliğinden ve nazik kabullerinden dolayı Vali Dr. Erdinç Yılmaz'a teşekkür etti.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

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