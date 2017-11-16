Jandarma Genel Komutanlığı Davasında 15 Tahliye

FETÖ'nün darbe girişiminde Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe Karargahı'ndaki eylemlere ilişkin 244 kişinin yargılandığı davada ara karar açıklayan mahkeme, 15 sanık hakkında tahliye kararı verdi.



Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Cezaevi Yerleşkesi'nde görülen duruşmada sanıklar ve avukatları hazır bulundu.



Duruşma savcısı, sanık eski er Harun Bükücü'nün atılı suçun mahiyeti, mevcut delil durumu, tutuklulukta geçirdiği süre ve savunmasının alınmış olması dolayısıyla tahliyesine, diğer sanıkların ise tutukluluklarının devamına karar verilmesi yönünde mütalaa verdi.



Mahkeme, ifadesi alınan sanıklardan Emre Tonyalı, Kenan Değirmenci, Mustafa Şahin Almalı, Akif Çin, Davut Emen, Murat Dursun Gökkaya, Uğur Erdoğan, Ahmet Eser, Harun Bükücü, Adem Eker, Hakan Bilgili, Deniz Kaygusuz, Orhan Karaca, Meriç Sarıçalı ve Tuncay Taştan'ın adli kontrol şartıyla tahliyesine, diğer sanıkların tutukluluklarının devamına hükmetti.