Jandarma Genel Komutanlığı darbe girişimi davasında 245 sanık hakkında verilen hüküm onandı

ANKARA (DHA) - FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı karargahındaki eylemlere ilişkin 245 sanık hakkında verilen hüküm, Ankara Bölge Adliyesi (İstinaf) tarafından hukuka uygun bulundu.

Ankara 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce Sincan Cezaevi Yerleşkesi'ndeki salonda görülen davanın karar duruşması 26 Haziran 2020'de görüldü. Mahkeme, darbe girişimi gecesi dönemin Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan'ı başından vurarak ağır yaralayan, koruması Hasan Gülhan'ı şehit eden eski albay Erkan Öktem'e 10 kez ağırlaştırılmış, karargahtaki darbe faaliyetlerini organize etmekle suçlanan ve darbe karşıtı personeli rehin alarak bir salonda toplanmasını sağlayan 14 sanığa da 9'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Bu sanıklardan bazılarına da 'öldürmeye teşebbüs', 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak' suçlarından değişen yıllarda hapis cezaları verildi.

Ceza dairesi, verilen beraat kararlarını da hukuku uygun bularak, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, adli kontrol hükümleri uygulanan sanıklar yönünden de bu uygulamanın devamına hükmederek, kararın Yargıtay'ın ilgili ceza dairesi nezdinde temyiz yolunun açık olduğunu belirtti.

Demirören Haber Ajansı / Özkan Arslan - Son Dakika Haberleri

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