Jandarma Genel Komutanlığı darbe davasının gerekçeli kararı açıklandı

FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı karargahındaki eylemlere ilişkin 245 sanık hakkında verilen hükmün gerekçesi açıklandı. Sanıklardan 15'inin o gece yaşanan tüm olayları organize ettikleri, karargah çevresinde yaşanan tüm öldürme olaylarından sorumlu olduklarını belirtildi. Dönemin Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan'ı başından vurarak ağır yaralayan ve koruması Hasan Gülhan'ı şehit eden eski Albay Erkan Öktem'in, sivil halkın üzerine ateş emrini verdiği gerekçeli kararda bir kez daha vurgulandı.

Ankara 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce Sincan Cezaevi Yerleşkesi'ndeki salonda görülen davanın karar duruşması 26 Haziran 2020'de görüldü. Mahkeme, darbe girişimi gecesi dönemin Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan'ı başından vurarak, ağır yaralayan, koruması Hasan Gülhan'ı şehit eden eski Albay Erkan Öktem'e, 10 kez ağırlaştırılmış, karargahtaki darbe faaliyetlerini organize etmekle suçlanan ve darbe karşıtı personeli rehin alarak bir salonda toplanmasını sağlayan 14 sanığa da 9'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Bu sanıklardan bazılarına da 'öldürmeye teşebbüs', 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak' suçlarından değişen yıllarda hapis cezaları verildi.

71 SANIĞA 1'ER KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBETAralarında Turgut Aslan ve korumasının ağzına bant takılması emrini veren eski yüzbaşı Ramazan Karabulut ile olaylar sırasında, "Polislerin zırhlı aracını helikopter biçti, eski başkan uzun adam televizyonda konuşma yaptı. Halkı galeyana getirdi; ama sorun yok, her şey kontrol altında; ama çitleri geçen olursa halkı da vurabiliriz, tereddüt yok" diyen ve eski Albay Erkan Öktem'den aldığı karargah önünde toplanan halka ateş açma emrini uygulatmakla suçlanan eski üsteğmen Metin Yağcı'nın da bulunduğu 71 sanık, 1'er kez ağırlaştırılmış, 35 sanık da müebbet hapis cezasına çarptırıldı.17 SANIĞA 'DARBEYE YARDIM'DAN CEZASanıklardan 17'sine 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım' suçundan ceza veren mahkeme, 23 sanığı ise 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan cezalandırdı. Yargılama aşamasında yaşamını yitiren 2 sanık hakkında düşme kararı, çoğu er 45 sanık hakkında tüm suçlardan beraat, 26 sanık hakkında haklarında karar verilmesine yer olmadığına karar veren mahkeme, firari 11 sanığın da dosyasının ayrılmasına hükmetti.HÜKMÜN GEREKÇESİ AÇIKLANDIMahkeme, verdiği hükmün gerekçesini, 2 bin 524 sayfada her sanık yönünde tek tek açıkladı. Gerekçede, sanık ve tanık ifadeleri ile sanıklar yönünde toplanan delillerin tamamı yer alırken, 15 Temmuz 2016'da Jandarma Genel Komutanlığı ve karargah önünde yaşananlar detaylarıyla birlikte yer verildi. Müşteki ve katılan ifadelerinin de yer aldığı gerekçede sanıklar Ahmet Özcan, Bülent Ak, Cemal İyigün, Erdal Karlıdağ, Erdoğan Çiçek, Erkan Öktem, Hakan Güler, Halil İbrahim Yıldırım, Muharrem Demirkale, Özkan Yılmaz, Süleyman Karaca, Şükrü Demirtürk, Tuncay Koçak, Yasin Kayabaşı, Yusuf Köz'ün karargahtaki darbe girişimini fikir ve eylem birliği içerisinde planladıkları, darbe öncesi hazırladıkları bu plan ve yaptıkları organizasyonu darbe gecesi hayata geçirdikleri, darbe sırasında karargahın kontrolünü ele geçirerek aktif şekilde emir komutayı sağladıkları, silahlı unsurları yönlendirdikleri ve yaşanan tüm kasten öldürme suçlarından müşterek fail olarak tespit edildikleri aktarıldı.'EMRE İTAATSİZLİK EDENİ İNFAZ EDERİM'Gerekçeli kararda, o gece karargahta darbe karşıtı askerler ile dönemin Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan'ın rehin alınması ve tutuldukları odada yaşananlar birçok sanık ve tanık ifadelerine dayandırılarak ayrıntılı şekilde yer aldı. Rehin alınan kişilerin eski Albay Erkan Öktem'in emriyle tutuldukları salona götürüldüğünü anlatan tanık, "Erkan Öktem, 'karşı koyanları vurun' emri verdi. Öktem, emrin uygulanması için 'emrime itaatsizlik edeni sorgusuz infaz ederim' dedi" ifadelerini kullandı. Aynı tanık, Turgut Aslan ile koruması Hasan Gülhan'ın vurulması ile ilgili de, "İsmini bilmediğim Terörle Mücadele Bölge Müdürüne, Erkan Öktem, kendilerine yardım etmesini söyledi. O da kabul etmedi. Sonra Terörle Mücadele Bölge Müdürü'nün ensesine beylik tabancasıyla ateş edildiği görüldü. Şoförünü de hazır kıtaya götürerek orada infaz edildiğini şu an ismini hatırlayamadığım arkadaşımdan duydum" şekline anlattı. 'GİTTİĞİNİZ YERDE TUVALET İHTİYACINIZ OLMAYACAK'

Gerekçeli kararda, sanık Erkan Öktem'in rehin tutulanları infaz için salondan çıkarttığı, bu anların güvenlik kamera görüntüleriyle de sabit olduğu anlatıldı. İnfazdan son anda kurtulan Albay Güven Şaban'ın tuvalete gitmek istemesi üzerine Öktem'in 'gittiğiniz yerde tuvalet ihtiyacınız olmayacak' diyerek rehineleri infaz için götürdüğünün dosyada tüm delillerle sabit olduğu anlatılarak, sanık Erkan Öktem'in Hasan Gülhan ve Turgut Aslan'ı saygı nöbetçisi odasında MP-5 silah ile vurduğu vurgulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özkan ARSLAN