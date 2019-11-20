Jandarma Genel Komutanlığı darbe davası

20.11.2019 18:24 | Son Güncelleme: 20.11.2019 18:24

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı Karargahı'ndaki eylemlere ilişkin 243 sanıklı davanın görülmesine devam edildi.

Ankara 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile tarafların avukatları hazır bulundu.

Esasa ilişkin savunmasını yapan eski astsubay Cüneyt Berber, olay tarihinde Yenimahalle'deki Ankara İl Jandarma Komutanlığında görev yaptığını, akşam saatlerinde amiri konumundaki eski binbaşı Erdal Karlıdağ'ın göreve çağırdığının söylenmesi üzerine buraya gittiğini ifade etti.

Karlıdağ'ın emriyle toplandıktan sonra minibüse bindirildiklerini ve Beştepe'deki Jandarma Genel Komutanlığına götürüldüklerini belirten Berber, daha önceden buraya gideceklerini bilmediğini ileri sürdü.

"Bir kumpasın içerisine düşürüldüm." ifadelerini kullanan Berber, Karlıdağ'ın savunmasında sorumluluğu kendi üzerine aldığını beyan etti.

Darbe girişiminden habersiz olduğunu, terör saldırısı yapılabileceğinin konuşulduğunu öne süren Berber, yaşanan olayların darbeye yönelik olduğunu gecenin ilerleyen saatlerinde kendi aralarında konuşan başka askerlerden öğrendiğini söyledi.

Darbe girişimine iştirak etmediğini ve suçsuz olduğunu savunan eski astsubay Berber, beraatını istedi.

Esas hakkındaki savunmasını yapan eski astsubay Dursun Korku da üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini, suçsuz olduğunu söyleyerek beraat talebinde bulundu.

Davanın görülmesine yarın devam edilecek.

Kaynak: AA