Jandarma Genel Komutanlığı Atatürk'ün Ankara'ya Gelişinin 98. Yıl Dönümü ile İlgili Görüntüler...

Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesaplarından Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya geldiği 27 Aralık 1919'a ait görüntüler paylaşıldı.



"98 Yıl Önce Başkent Atasını Böyle Karşıladı" başlığıyla paylaşılan klipte, "Her şey bir adımla başladı" ifadesiyle vurgulanan Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a gidişi ve ardından başlatılan milli mücadele süreci kronolojik olarak sıralandı.



Atatürk'ün Samsun'a gittiğine ilişkin "İstiklal Savaşı Gazetesi"nde yayımlanan bir habere de yer verilen klipte, 22 Haziran 1919 Amasya Genelgesi görüşmeleri, 23 Temmuz 1919 Erzurum Kongresi ve 4-11 Eylül 1919 Sivas Kongresi'nden görüntüler yer aldı.



Klipte, görüşme ve kongrelerde alınan kararların bazıları sıralanırken, Milli Mücadele ve Heyet-i Temsiliye merkezinin Ankara olarak kararlaştırılmasının ardından 27 Aralık 1919'da Atatürk'ün Ankara'ya gelişi sırasında düzenlenen etkinliklerden görüntülere de yer verildi.