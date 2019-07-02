Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş ve Komando Uzman Erbaş alımı mülakatları başladı! 3. grup Uzman Erbaş mülakatı ne zaman?

Jandarma Genel Komutanlığı 2019 yılı asayiş ve komando uzman erbaş alımı başvuruları Nisan ayında tamamlanmıştı ve 22 bin uzman erbaş alımı için 40 bin adayın mülakatlara çağrılacağı belirtilirken, 22 bin aday sayısının tamamlanamaması nedeniyle kontenjana girmeyen adayların da mülakata çağırılacağına yer verildi. Asayiş ve komando uzman erbaş alımı 2019 ve Jandarma Sahil Güvenlik öğrenci temini ayrıntıları haberimizde.

2019 YILI ASAYİŞ VE KOMANDO UZMAN ERBAŞ ALIMI 2. GRUP MÜLAKATLARI BAŞLADI

Jandarma Genel Komutanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, 22 bin alım sayısının yeterli görülmediği ve bu nedenle sayının arttırılacağına değinildi. Buna göre en az 25 bin uzman erbaş alımı yapılacak. Jandarma Genel Komutanlığı 2019 yılı asayiş ve komando uzman erbaş alımında ikinci grup mülakatları ise bugün başladı. Mülakata giden adaylar;ön sağlık muayenesi, yazılı sınav (KPSS puanı olan adaylar yazılı sınava girmeyecek), fiziki yeterlilik sınavı (FYS) (spor testi), mülakat sınavı ve sağlık aşamalarından geçmiş olacak. 2. grup mülakatları Temmuz ayının sonuna kadar devam edecek ve ardında 3. grupların alımına başlanacak. 3. grupların ise Ağustos'ta alınması ve Eylül'de sonlanması bekleniyor.

Spor mülakatında sorumlu olunacak noktalar

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan yapılan duyuruda alımlarla ilgili şunlar yer aldı:

"Jandarma Genel Komutanlığının sözleşmeli uzman erbaş ihtiyacını karşılamak amacıyla 19 Mart-04 Nisan 2019 tarihleri arasında internet üzerinden ön başvurular alınmış ve sınavlara çağrılan 40.000 adayın sınavları 06-31 Mayıs 2019 tarihleri arasında icra edilmiştir.

Sınavlar sonrasında; Jandarma Genel Komutanlığının personel temin yetiştirme planları ve artan uzman erbaş ihtiyacı doğrultusunda başvuru kılavuzunda belirtilen esaslar dâhilinde sınava çağrılmayan adayların tamamının, müteakip dönemde yapılacak sınavlara çağrılması planlanmıştır. Eğitim süresi, eğitim birliklerinin ve sınav alanlarının kapasitesi doğrultusunda belirlenecek sınav takvimleri https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris adresinde yayımlanacaktır. Adayların herhangi bir hak kaybına uğramamaları maksadıyla sınavlar ile ilgili güncel duyurular ile sınav çağrılarını https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris adresinden takip etmeleri gerekmektedir."