Jandarma Genel Komutanlığı: 3 ayda 2 bin 197 internet sitesi hakkında işlem yapıldı
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Jandarma Genel Komutanlığı: 3 ayda 2 bin 197 internet sitesi hakkında işlem yapıldı

Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici - Haberler | Güncel
Jandarma Genel Komutanlığı: 3 ayda 2 bin 197 internet sitesi hakkında işlem yapıldı

Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca, yılın ilk 3 ayında, 2 bin 197 internet sitesi hakkında işlem yapıldı.

Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca, yılın ilk 3 ayında, 2 bin 197 internet sitesi hakkında işlem yapıldı.

Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca ocak, şubat ve mart aylarında yapılan çalışmalara ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, yapılan açık kaynak araştırmaları sonucu, 436 oltalama, 514 fuhuş, 257 müstehcenlik ve 990 yasa dışı bahis sitesi olmak üzere 2 bin 197 internet sitesi hakkında işlem uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici

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