Jandarma Genel Komutanlığı: 2020'de hakkında arama kararı bulunan 3 bin 689 kişi yakalandı

Jandarma Genel Komutanlığı, geçen yıl hakkında arama kararı bulunan 3 bin 689 kişinin yakalandığını, bu kişilerden bin 508'inin tutuklandığını, 2 bin 181'nin ise adli kontrolle serbest bırakıldığını bildirdi.

Jandarma Genel Komutanlığı, geçen yıl hakkında arama kararı bulunan 3 bin 689 kişinin yakalandığını, bu kişilerden bin 508'inin tutuklandığını, 2 bin 181'nin ise adli kontrolle serbest bırakıldığını bildirdi.

Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, Jandarma Suç Araştırma Timleri tarafından 2020'de yapılan çalışmalara ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, hakkında yakalama kararı bulunan toplam 3 bin 689 kişi yakalandı. Bu kişilerin bin 508'i tutuklandı, 2 bin 181 kişi ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay