Jandarma Genel Komutanlığı, 1300 erkek öğrenci alacak
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Jandarma Genel Komutanlığı, 1300 erkek öğrenci alacak

JANDARMA Genel Komutanlığı, Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu (JAMYO) ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesi'nde (JSFG) eğitim ve öğrenim görmek üzere 1300 erkek öğrenci alınacağını duyurdu.

Jandarma Genel Komutanlığı, 1300 erkek öğrenci alacak
03.07.2020 03:29 | Son Güncelleme: 03.07.2020 04:01

JANDARMA Genel Komutanlığı, Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu (JAMYO) ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesi'nde (JSFG) eğitim ve öğrenim görmek üzere 1300 erkek öğrenci alınacağını duyurdu.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan ilana göre; Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu'nda 1000, Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesi'nde 300 erkek öğrenci alınacak. Bugün başlayan başvurular, 3 Ağustos saat 17.00'ye kadar devam edecek. Lise veya dengi okullardan, kayıt tarihine kadar mezun olacak durumda veya denkliği Milli Eğitim Bakanlığı'nca onaylanan yabancı ülke liselerinden mezun olmaları istenen adayların, Ocak 2020 itibariyle 21 yaşın altında olmaları gerekiyor.

Başvurular, 'https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris" adresi, ve 'e-Devlet kapısı' üzerinden yapılacak. Seçme sınavlarına hak kazananların listesi, sınavlarla ilgili uygulama esasları, sınav merkezi, sınav tarihi ve diğer duyurular 'https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris' adresinden takip edilebilecek.

Haber:  Caner ÜNVER/ANKARA,


Kaynak: DHA

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