Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, zeytin dalları ile karşılandı

KİLİS - Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, bir dizi incelemede bulunmak üzere geldiği Kilis'te zeytin dalları ile karşılandı.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin beraberinde generaller ile birlikte helikopterle Gülbaba Hudut Taburuna geldi. Burada askeri yetkililerden bilgi alan Çetin, daha sonra helikopterle İl Jandarma Komutanlığına geldi. Burada Kilis İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hakan Başaklıgil ile askeri yetkililer tarafından karşılanan Çetin, daha sonra Kilis Valiliğine geldi. Çetin burada çocuklar tarafından zeytin dalları ile karşılandı. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan'la basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan ve Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara ile birlikte yürüyerek geldiği Kara Kadı Camii'nde Cuma namazı kıldı.