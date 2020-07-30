Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin trafik denetimine katıldı
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Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin trafik denetimine katıldı

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Kurban Bayramı dolayısıyla trafik yoğunluğunun yaşandığı 43 ilin geçiş noktası Kırıkkale'de trafik denetimine katılarak, sürücü ve yolculara uyarılarda bulundu.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin trafik denetimine katıldı
30.07.2020 14:46 | Son Güncelleme: 30.07.2020 15:07

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Kurban Bayramı dolayısıyla trafik yoğunluğunun yaşandığı 43 ilin geçiş noktası Kırıkkale'de trafik denetimine katılarak, sürücü ve yolculara uyarılarda bulundu.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Kırıkkale'deki programı kapsamında Balışeyh ilçesi Kırıkkale-Samsun karayolunda bulunan uygulama noktasında jandarma ve polis ekiplerince gerçekleştirilen trafik denetimlerine katıldı. Burada denetim maksadıyla durdurulan araçlarda bulunanlara dikkatli olmaları noktasında tavsiyelerde bulunan Orgeneral Çetin, trafik yoğunluğunun bu sene daha fazla olduğunu belirtti. Durdurulan bir otobüste yolculuk yapanlara da maske uyarısında bulunan Çetin, ekiplerin bayram boyunca denetimlerini sürdüreceğini kaydetti. Araç sürücülerine ve yolculara hediyeler veren Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, burada hatıra fotoğrafı da çektirdi.

"Dünyada bir yılda trafik kazalarını yüzde 27 azaltan tek ülkeyiz"

Denetimlerinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Orgeneral Çetin, ülkenin her yerinde jandarma ve polis ekiplerinin denetimlerini sürdürdüğünü kaydetti. Orgeneral Çetin, "Vatandaşımızın kazasız, belasız güzel bir bayram geçirmesi için özellikle trafik yoğunluğunun olduğu bugünlerde vatandaşlarımızı bilgilendirme ve bilinçlendirme, sürücülerimizi de uyarmak için bugün de burada trafik denetimi yapıyoruz. Görüldüğü üzere trafik yoğun. Sürücülerimiz dikkatli ve daha hassas. Yolcularımız trafik kural ve işaretlerine karşı bilinçli. Ülkemizde son yıllarda trafiğe verdiğimiz bu kadar emek ve gayret vatandaşlarımızla birlikte yapmış olduğumuz mücadele meyvelerini vermeye başlamıştır. Ülkemizde trafik kazalarında ölüm sayısı yüzde 27 azalmıştır. Hesaplarımıza göre 2 bin 57 daha az vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 7 bin 500'lerde olan trafik kazalarını 5 binlere indirdik. Bunu daha da aşağıya dünya standartlarının seviyesine ulaştırmak için çaba sarf ediyoruz. Şu anda trafik kazalarımızı 100 binde 6.5'e kadar indirdik. Hedefimiz yüzde 5'in altına indirmek gelecek sene. Dünyada bir yılda trafik kazalarını yüzde 27 azaltan tek ülkeyiz. İçişleri Bakanlığı olarak bütün gücümüzle vatandaşlarımızın can ve malını korumak için trafik kazalarını asgariye indirmek için çaba sarf ediyoruz. Bütün milletimizin mübarek Kurban Bayramını kutluyoruz. Sağlık, sıhhat ve huzur diliyoruz. Kazasız bir bayram diliyoruz. Sürücü ve vatandaşlarımıza iyi yolculuklar diliyoruz' dedi. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

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