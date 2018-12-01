Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Şanlıurfa'da

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ve Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak'ı ziyaret etti.

Savcılıktan yapılan açıklamaya göre, inceleme ve denetlemelerde bulunmak üzere kentte bulunan Jandarma Genel Komutanı Çetin ve beraberindeki askeri heyet, Vali Erin'i makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

Çetin ve beraberindekiler, daha sonra Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak'ı makamında ziyaret etti.

Öztoprak, ziyaretinden dolayı Çetin ve beraberindekilere teşekkür etti.