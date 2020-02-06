Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin'den şehit ailelerine taziye ziyareti

06.02.2020 19:20 | Son Güncelleme: 06.02.2020 19:26

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Bahçesaray ilçesindeki arama kurtarma çalışmaları sırasında çığ altında kalan şehit güvenlik korucularının ailelerine taziyede bulundu.

Çetin, Van'ın Çatak ilçesindeki cenaze töreninin ardından Alacayer Mahallesi'ndeki Çermik taziye evine geçti.

Burada şehitlerin yakınlarına taziyelerini ileten Çetin, Türk bayrağı takdim etti. Şehitlerin yakınları da Türk bayrağını öperek Çetin'e teşekkür etti.

Çetin'e ziyaretinde Kaymakam Ekrem Çeçen, Jandarma Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, Çatak Belediye Başkanı Abdurahman Şeylan da eşlik etti.

Kaynak: AA