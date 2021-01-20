Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin'den Etimesgut Belediyesine ziyaret
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Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin'den Etimesgut Belediyesine ziyaret

20.01.2021 11:13 | Son Güncelleme: 20.01.2021 11:18
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin'den Etimesgut Belediyesine ziyaret

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel'i ziyaret etti.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel'i ziyaret etti.

Etimesgut Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Orgeneral Çetin'in ziyaretine Ankara İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cemil Lütfi Özkul ve Etimesgut Kaymakamı İzzettin Sevgili de eşlik etti.

Çetin, ziyaretin anısına Demirel'e jandarma maketi hediye etti. Demirel de Orgeneral Çetin'e kılıç sundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Demirel, "Kahraman ordumuza terörle mücadelesinde muvaffakiyetler diliyorum." ifadesini kullandı.

Orgeneral Çetin de misafirperverliği için Demirel'e teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan

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