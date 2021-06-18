Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Vali Hacıbektaşoğlu'nu Ziyaret Etti
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Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Vali Hacıbektaşoğlu'nu Ziyaret Etti

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Vali Hacıbektaşoğlu'nu Ziyaret Etti
Habermetre - Haberler | Toplum

Bölgedeki birlikleri denetlemek, bir dizi temas ve incelemede bulunmak üzere Siirt'e gelen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Bölgedeki birlikleri denetlemek, bir dizi temas ve incelemede bulunmak üzere Siirt'e gelen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Valiliğe girişinde Vali Hacıbektaşoğlu tarafından karşılanan Orgeneral Çetin, Valilik Şeref defterini imzaladı.

Daha sonra Vali Hacıbektaşoğlu'nun makamına geçen Orgeneral Çetin, burada Vali Hacıbektaşoğlu ile bir süre görüştü.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Hacıbektaşoğlu, Orgeneral Çetin'e ve beraberindekilere ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Vali Hacıbektaşoğlu, ziyaret anısına, Orgeneral Çetin'e Türk bayrağı işlemeli tiftik battaniye hediye etti.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, ziyaretin ardından Valilikten ayrıldı.

Valilik ziyaretinde, Kilis Valisi Recep Soytürk, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Mevlüt Yıldız da yer aldı.

Kaynak: Habermetre

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