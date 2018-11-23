Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin Sivas'ta

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Sivas Valisi Salih Ayhan'ı ziyaret etti.

Çeşitli ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere kente gelen Çetin, Valilik önünde Vali Salih Ayhan, 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal, Vali Yardımcıları Yeliz Yıldızhan, Mehmet Nebi Kaya, Mehmet Polat ve Mustafa Yüksel Karadağ ile İl Jandarma Komutanı İdris Tataroğlu tarafından karşılandı.

Valilik makamına geçen ve şeref defterini imzalayan Orgeneral Çetin, daha sonra Ayhan ile bir süre sohbet etti.

Ziyarette konuşan Ayhan, Çetin'i Sivas'ta görmekten dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, "Sivas'ta emniyet, jandarma ve tugay teşkilatıyla güzel bir ekip ruhuyla hizmet ediyoruz. Bizlerden desteğinizi esirgemeyeceğinizi ve elinizi Sivas'ın üzerinden çekmeyeceğinizi biliyoruz. Sivas, Anadolu'da müstesna bir şehirdir." diye konuştu.

Çetin ise tarih ve kültür şehri Sivas'ta olmaktan mutluluk duyduğunu dile getirerek, Sivas'ın asayiş açısından güven, huzur veren bir şehir olduğunu vurguladı.

Ayhan, ziyaretin sonunda Çetin'e çift başlı kartal tablosu hediye etti.

Çetin ve Ayhan daha sonra tarihi jandarma binasını gezerek binanın nasıl değerlendirileceği konusunda fikir alışverişinde bulundu.