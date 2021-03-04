Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin Rize'de Kovid-19 denetimine katıldı

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede başlattığı "Dinamik Denetim Süreci" kapsamında Rize'de Vali Kemal Çeber ile denetim yaptı.

Vali Çeber ve Orgeneral Çetin, denetimler esnasında esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek, tedbirlere uyulması konusunda uyarılarda bulundu.

Yeşil ve mavinin en çok yakıştığı Rize'nin, Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan risk haritasında kırmızı alanda yer almasının çok üzücü olduğunu ifade eden Çeber, "Kontrollü normalleşme ile birlikte alınan tedbirlerin uygulanması daha önemli bir hale gelmiştir. İlimiz hala risk haritasında çok riskli kısım içerisinde yer almakta. Ben inanıyorum ki Rizeli hemşehrilerimizle birlikte bu durumu daha iyi bir noktaya taşıyacağız." diye konuştu.

Çeber, vali yardımcıları, kaymakamlar, kurum müdürleri ve kurumlarca oluşturulan ekiplerin katıldığı denetimlerin, Dinamik Denetim Modeli kapsamında belirli periyotlarla sürekli olarak yapılmaya devam edeceğini belirtti.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin ise şehir merkezine yapmış oldukları ziyaret ve denetimlerde genel olarak Rizelilerin maske kuralına uygun olarak hareket ettiğini gözlemlediğini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Delal