Jandarma Genel Komutanı Çetin, Tunceli'de üs bölgesini ziyaret etti

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Tunceli'de Keklikkule üs bölgesini ziyaret ederek jandarma personeli ile bir araya geldi.

Dün geldiği Tunceli'de askeri birliklerde denetlemelerde bulunan Jandarma Genel Orgeneral Arif Çetin, daha sonra Vali Mehmet Ali Özkan'ı makamında ziyaret etmişti.

Orgeneral Çetin bugün de Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan ve beraberindekilerle birlikte Şehit Jandarma Er Sadettin Yıldız (Keklikkule) güvenlik kulesini ziyaret ederek görevi başındaki jandarma personeliyle bir araya geldi.

Orgeneral Çetin'e burada devam eden operasyonlar hakkında bilgi verildi. - TUNCELİ