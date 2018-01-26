Jandarma Genel Komutanı Çetin Manisa'da

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer'i ziyaret etti.



Valilik şeref defterini imzalayan Orgeneral Çetin, daha sonra Güvençer'in makamına geçti.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Güvençer, konuğuna fincan takımı hediye etti.

Orgeneral Çetin de Vali Güvençer'e plaket takdim etti.

Ziyarette Manisa'nın huzurlu ve güvenli bir kent olduğunu belirten Orgeneral Çetin "Vatandaşımıza daha iyi hizmeti nasıl yapabiliriz, onun arayışı içerisindeyiz. Manisa huzurlu ve eski kültürü, tarihi bakımdan çok zengin bir ilimiz Şehzadeler şehridir. Manisa'ya gelmekten de onur ve gurur duyuyorum. Manisa'ya geldiğimiz içinde huzurlu hissediyoruz kendimizi." diye konuştu.

Çetin'e ziyarette Manisa İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Erhan Can, Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Başkanı Tümgeneral Fuat Güney ve Jandarma Komutanlığı Genel Sekreteri Kurmay Albay Hüseyin Hilmi Atalay eşlik etti.

Orgeneral Çetin, ziyaret sırasında Valilik binası önünde bulunan çocuklarla sohbet etti.