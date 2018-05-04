Jandarma Genel Komutanı Çetin, Afrin'de İncelemelerde Bulundu

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Afrin'de görev yapan jandarma birlikleri ile bin 83 rakımlı Şehitler Tepesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Jandarma Genel Komutanı Çetin'e, 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin ve beraberindeki heyet eşlik etti. Çetin ve beraberindeki heyet, Afrin'de Zeytindalı Harekatı bölgesinde görev yapan jandarma birlikleri ile bin 83 rakımlı Şehitler Tepesi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Ziyaret ve incelemelere ilişkin fotoğraflar, Jandarma Genel Komutanlığının Twitter'daki hesabından paylaşıldı. - ANKARA