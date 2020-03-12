Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin, Niğde Valisi Yılmaz Şimşek'i ziyaret etti
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Niğde Valisi Yılmaz Şimşek'i ziyaret etti.
12.03.2020 18:48 | Son Güncelleme: 12.03.2020 18:48
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Niğde Valisi Yılmaz Şimşek'i ziyaret etti.
Valilik Şeref Defterini imzalayan Orgeneral Çetin, Vali Şimşek ile makamında bir süre görüştü.
Çetin ve Şimşek, günün anısına karşılıklı hediye takdiminde bulundu.
Vali Şimşek, Çetin'e ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Kaynak: AA