Jandarma Genel Komutan Yardımcısından Valimize Ziyaret
İlimize çalışma ziyaretinde bulunan Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Tümgeneral Halis Zafer Koç, Valimiz Hulusi Şahin'e nezaket ziyaretinde bulundu.
İlimize çalışma ziyaretinde bulunan Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Tümgeneral Halis Zafer Koç, Valimiz Hulusi Şahin'e nezaket ziyaretinde bulundu.
Tümgeneral Halis Zafer Koç'u makamında ağırlayan Valimiz, ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti belirterek, kendilerine teşekkür etti.
Ziyaret sırasında Tümgeneral Koç'a, Batman İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İsa Çakmak eşlik etti.
Kaynak: Habermetre