Jandarma geçen yıl uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 812 kişiyi yakaladı - KIRKLARELİ
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Jandarma geçen yıl uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 812 kişiyi yakaladı - KIRKLARELİ

Kırklareli'nde jandarma ekipleri 2019 yılında uyuşturucu ve kaçakçılık olaylarında 812 şüpheliyi gözaltına aldı.

16.01.2020 11:42 | Son Güncelleme: 16.01.2020 11:43
Jandarma geçen yıl uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 812 kişiyi yakaladı - KIRKLARELİ

'nde ekipleri 2019 yılında uyuşturucu ve kaçakçılık olaylarında 812 şüpheliyi gözaltına aldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, güvenlik güçleri geçen yıl 183 uyuşturucu ile 185 kaçakçılık operasyonu düzenledi.

Ekipler geçen yıl düzenlediği operasyon ve uygulamalarda 812 şüpheliyi gözaltına aldı.

Operasyonlarda bir miktar uyuşturucu ile kaçak içki ele geçirildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Jandarma geçen yıl uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 812 kişiyi yakaladı - KIRKLARELİ
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