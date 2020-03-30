Jandarma fotoğrafları paylaştı, 51 kişiye idari para cezası verdi Antalya'nın Alanya ilçesinde korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirlere ve yapılan uyarılara aldırmayan 51 kişi hakkında jandarma tarafından idari para cezası uygulandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirlere ve yapılan uyarılara aldırmayan 51 kişi hakkında jandarma tarafından idari para cezası uygulandı.

İçişleri Bakanlığınca, 81 il valiliğine gönderilen genelge ile bu hafta sonu başta olmak üzere virüsle mücadele sağlanıncaya kadar hafta sonlarında, il ve ilçelerde vatandaşların sahil bantları, mesire ve ören yerlerinde, piknik alanlarında; piknik yapmak, balık tutmak, spor, yürüyüş, toplu halde gibi faaliyetleri yasaklanmıştı. Bazı vatandaşların yasağa uymayarak sahillere yürüyüş, piknik ve balık tutukları görüldü.

Kurallara uymayan kişilerin hakkında idari para cezası uygulandı

Sorumluluk denetimlerini sıkılaştıran jandarma ekipleri, kurallara uymayarak Mahmutlar Mahallesi bir apartman dairesinde parti yapan 7 kişi, sahil kenarında balık tutan 3 kişi ile sahil kenarında gezintiye çıkan 4 kişiyle Kestel ve Mahmutseydi mahallerindeki mesire alan piknik yapan 37 kişi hakkında idari para cezası uygulandı. Konaklı Mahallesi'ndeki kurallara uymayan bir işletmeye ise ekipler tarafından adli işlem başlatıldı. Yetkililer denetimlerin aralıksız süreceğini belirtti. - ANTALYA

Kaynak: İHA