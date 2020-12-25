Jandarma, filyasyon ekibi kılığında şahsı yakaladı
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Jandarma, filyasyon ekibi kılığında şahsı yakaladı

25.12.2020 20:43 | Son Güncelleme: 25.12.2020 20:47
Jandarma, filyasyon ekibi kılığında şahsı yakaladı

Samsun'da jandarma 5 yıl 5 ay hapis cezası bulunan şahsı, filyasyon ekibi kılığına girerek yakaladı.

Samsun'da jandarma 5 yıl 5 ay hapis cezası bulunan şahsı, filyasyon ekibi kılığına girerek yakaladı.

Çarşamba ilçesine bağlı Çay Mahallesi'nde, "birden fazla kişi tarafından silahla yağma" suçundan yakalama kararı ile birlikte 5 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.U (32), İl Jandarma Komutanlığı JASAT ve Çarşamba Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince yapılan araştırmaya müteakip filyasyon takip ekibi kılığında teşhis ve tespit sonucu yakalanarak gözaltına alındı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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