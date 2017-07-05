Jandarma Fetö'den Aranan Bir Şahsı Yakaladı

Malatya İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından icra edilen adli ve önleyici faaliyetler neticesinde, FETÖ/PDY terör suçları kapsamında, silahlı terör örgütü kurma ve yönetme suçundan aranan 1 şüpheli şahıs yakalanarak, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.



Malatya İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, 28 Haziran-3 Temmuz tarihleri arasında icra edilen adli ve önleyici faaliyetlerin sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı.



Açıklamada, FETÖ/PDY terör suçları kapsamında, silahlı terör örgütü kurma ve yönetme suçundan aranan 1 şüpheli şahsın yakalanarak, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne teslim edildiği kaydedildi. Açıklamada, adli ve önleyici faaliyetler sırasında toplam 13 bin 718 kişinin sorgulamasının yapıldığı, sorgulama neticesinde 32 şahsın yakalandığı bilgisi verildi. Trafik timleri tarafından yapılan uygulamalarda ise 3 bin 245 aracın kontrol edilerek trafik kurallarına uymayan 84 araç sürücüsüne ceza kesildiği ve 33 aracın da trafikten men edildiği belirtildi. - MALATYA