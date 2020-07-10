Jandarma, evden çalınan eşyaları bularak sahibine teslim etti Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde jandarma ekipleri, bir evden çalınan eşyaları bularak sahibine teslim etti.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde jandarma ekipleri, bir evden çalınan eşyaları bularak sahibine teslim etti. Alınan bilgiye göre, Sakçagözü Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Atmalı Mahallesi'nde yaşayan Hüseyin G'nin ihbarı üzerine çalışma başlattı. Hüseyin G'nin evinin cümle kapısının kilidi kırılarak çalınan 1 plazma televizyon, 250 lira para, 2 çeyrek altın, 1 soğutucu, çok sayıda imitasyon küpe ve bilezik, olayın şüphelisinin adresinde bulundu. Malzemeleri tutanakla Hüseyin G'ye teslim eden jandarma ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Kaynak: AA