Jandarma erler yemin etti

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı'nda eğitimini tamamlayan 2001/2-3 dönem askerler yemin etti.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı'nda eğitimini tamamlayan 2001/2-3 dönem askerler yemin etti.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı'nda 2001/2-3 tertip erler için düzenlenen yemin törenine İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Bilgihan Yeşilyurt ile Jandarma Yarbay Zafer Yener Jandarma personelleri katıldı. Eğitimini tamamlayarak yemin eden askerlere törende çeşitli hediyeler verildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı