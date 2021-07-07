Jandarma erler yemin etti
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Jandarma erler yemin etti

Jandarma erler yemin etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı'nda eğitimini tamamlayan 2001/2-3 dönem askerler yemin etti.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı'nda eğitimini tamamlayan 2001/2-3 dönem askerler yemin etti.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı'nda 2001/2-3 tertip erler için düzenlenen yemin törenine İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Bilgihan Yeşilyurt ile Jandarma Yarbay Zafer Yener Jandarma personelleri katıldı. Eğitimini tamamlayarak yemin eden askerlere törende çeşitli hediyeler verildi. - ADIYAMAN

Jandarma erler yemin etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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