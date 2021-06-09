Jandarma erler yemin etti
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı'nda eğitimini tamamlayan 2001/2-2 dönem askerler yemin etti.
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı'nda eğitimini tamamlayan 2001/2-2 dönem askerler yemin etti.
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı'nda 2001/2-2 tertip erler için düzenlenen yemin törenine İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Bilgihan Yeşilyurt ile Jandarma Yarbay Zafer Yener Jandarma personelleri katıldı.
Eğitimini tamamlayarak yemin eden askerlere törende çeşitli hediyeler verildi. - ADIYAMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı