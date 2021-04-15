Jandarma erler yemin etti

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığında eğitimini tamamlayan 2001/1-2 dönem askerler yemin etti.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığında eğitimini tamamlayan 2001/1-2 dönem askerler yemin etti.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığında 2001/1-2 tertip erler için düzenlenen yemin törenine İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Bilgihan Yeşilyurt ile Jandarma Yarbay Zafer Yener Jandarma personelleri katıldı. Eğitimini tamamlayarak yemin eden askerlere törende çeşitli hediyeler verildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı