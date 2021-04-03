Son dakika haber | Jandarma, Erciyes Kayak Merkezi yolunda Kovid-19 denetimi yaptı
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Son dakika haber | Jandarma, Erciyes Kayak Merkezi yolunda Kovid-19 denetimi yaptı

Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Erciyes Kayak Merkezi yolunda denetim gerçekleştirdi.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Erciyes Kayak Merkezi yolunda denetim gerçekleştirdi.

Jandarma ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında kentin farklı bölgelerindeki kara yolu uygulama noktalarında denetimlerini sürdürüyor.

Erciyes Kayak Merkezi'ne giden yollarda da sürücülerin ve araçlardaki yolcuların Kovid-19 tedbirlerine uyup uymadığı kontrol edildi.

Araçları durduran jandarma, vatandaşların izin belgelerini kontrol etti.

Kurallara uymayanlar hakkında tutanak tutuldu.

Son dakika haber | Jandarma, Erciyes Kayak Merkezi yolunda Kovid-19 denetimi yaptı
Son dakika haber | Jandarma, Erciyes Kayak Merkezi yolunda Kovid-19 denetimi yaptı
Son dakika haber | Jandarma, Erciyes Kayak Merkezi yolunda Kovid-19 denetimi yaptı
Son dakika haber | Jandarma, Erciyes Kayak Merkezi yolunda Kovid-19 denetimi yaptı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

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