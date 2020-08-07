Jandarma elektrikçi kılığına girdi, aranan kişiyi esrarla yakaladı
Jandarma elektrikçi kılığına girdi, aranan kişiyi esrarla yakaladı DENİZLİ'de adam yaralama suçundan aranan Galip Aksüt (33), sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraftan yeri tespit edilip, elektrik arıza ekibi kılığına giren Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından 20 kilogram...
07.08.2020 23:48 | Son Güncelleme: 08.08.2020 00:41
Jandarma elektrikçi kılığına girdi, aranan kişiyi esrarla yakaladı
DENİZLİ'de adam yaralama suçundan aranan Galip Aksüt (33), sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraftan yeri tespit edilip, elektrik arıza ekibi kılığına giren Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından 20 kilogram esrarla birlikte yakalandı.
Kaynak: DHA