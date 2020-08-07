Jandarma elektrikçi kılığına girdi, aranan kişiyi esrarla yakaladı
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Jandarma elektrikçi kılığına girdi, aranan kişiyi esrarla yakaladı

Jandarma elektrikçi kılığına girdi, aranan kişiyi esrarla yakaladı DENİZLİ'de adam yaralama suçundan aranan Galip Aksüt (33), sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraftan yeri tespit edilip, elektrik arıza ekibi kılığına giren Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından 20 kilogram...

Jandarma elektrikçi kılığına girdi, aranan kişiyi esrarla yakaladı
07.08.2020 23:48 | Son Güncelleme: 08.08.2020 00:41

Jandarma elektrikçi kılığına girdi, aranan kişiyi esrarla yakaladı
DENİZLİ'de adam yaralama suçundan aranan Galip Aksüt (33), sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraftan yeri tespit edilip, elektrik arıza ekibi kılığına giren Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından 20 kilogram esrarla birlikte yakalandı.

Kaynak: DHA

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