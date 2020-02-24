Jandarma, Elazığlı öğrencileri deprem konusunda bilgilendirdi

24.02.2020 12:06 | Son Güncelleme: 24.02.2020 12:41

Jandarma ekipleri, Elazığ'da deprem nedeniyle verilen 3 haftalık aranın ardından bugün açılan okullarda, öğrencileri deprem konusunda bilgilendirdi.

Merkezi Sivrice ilçesi olup 24 Ocak'ta meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından il ve ilçelerdeki 435 resmi ve 80 özel okulda 8 bin 895 öğretmen ve ?126 bin 276? öğrenci için bugün ilk ders zili çaldı.

Elazığ'da yaraların sarılması için çalışma yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, depremin olduğu günden bu yana yaptıkları faaliyetlerle depremzedelere her konuda desteğini sürdürüyor.

Jandarma ekipleri, tek tek gezdikleri okullarda öğrencilere deprem hakkında bilgi veriyor.

Ekipler, deprem öncesi yapılması gereken hazırlıkları anlatarak depremde ne yapılması gerektiğine dikkati çekiyor. Köpek timlerinin gösteriler yaptığı okullarda, çocukların okula daha mutlu başlaması amaçlanıyor.

Jandarma ekipleri ziyaret ettikleri okullarda çocuklara çeşitli oyuncaklar hediye ediyor, sürprizler yapıyor, öğretmenlere de çiçek veriyor.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri deprem bölgesindeki tüm okullara ulaşmayı hedefliyor.

Kaynak: AA