Jandarma ekiplerinin yardımı Hatice Teyze'yi duygulandırdı
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Hatice Çarpar, Jandarma, Bilecik, Bozüyük

Jandarma ekiplerinin yardımı Hatice Teyze'yi duygulandırdı

Jandarma ekiplerinin yardımı Hatice Teyze'yi duygulandırdı Çokçapınar Köyünde tek başına yaşayan Hatice teyze hiç yemediği yiyecekleri görünce duygulandı "Şimdiye kadar hiç bunları yememiştim" Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bağlı Çokçapınar Köyünde yaşayan ve kimsesi olmayan 70 yaşındaki...

31.03.2020 14:55 | Son Güncelleme: 31.03.2020 14:56
Jandarma ekiplerinin yardımı Hatice Teyze'yi duygulandırdı

Jandarma ekiplerinin yardımı Hatice Teyze'yi duygulandırdı

Çokçapınar Köyünde tek başına yaşayan Hatice teyze hiç yemediği yiyecekleri görünce duygulandı

"Şimdiye kadar hiç bunları yememiştim"

BİLECİK - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bağlı Çokçapınar Köyünde yaşayan ve kimsesi olmayan 70 yaşındaki Hatice Odabaş, Dodurga Karakol Komutanlığı'na bağlı jandarma ekiplerinin kendi imkanları ile alıp getirdiği gıda yardımı karşısında duygulanarak gözleri yaşardı.

İlçeye bağlı köylerde Korona virüs (Covid - 19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçları jandarma ekipleri tarafından karşılanıyor. Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren Dodurga Karakol Komutanlığı'na bağlı jandarma ekipleri, Çokçapınar Köyünde faaliyetlerini sürdürürken köyde tek başına yaşayan ve kimsesi olmayan Hatice teyzeye gıda yardımında bulundular. Bu yardım karşısında son derece duygulanan Hatice Odabaş, gözyaşlarına hakim olamadı. Jandarma ekipleri kendisine, üzülmemesi konusunda telkinde bulunurken bundan sonra sık sık kendisini ziyaret edeceklerini söylediler.

Şimdiye kadar hiç tüketmediği yiyeceklerini gören Hatice Odabaşı da, "Ben onları alıp yemezdim. Sizleri hiç unutmayacağım. Allah korusun sizleri. Düşmanlarınız çok televizyonda görüyorum. Allah razı olsun sizlerden çok şükür bugünümüze" diyerek jandarma ekiplerine hayır duada bulundu.

Jandarma ekiplerinin, bu tanışma sonrasında Hatice Teyze'yi günlük olarak ziyaret ederek başta ekmek olmak üzere gerekli ihtiyacını karşıladıkları kaydedildi.

Diğer taraftan ekiplerin köylerde yaşayan 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunan vatandaşların market, eczane ve diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmalarının aralıksız olarak devam ettiği belirtildi.

Jandarma ekiplerinin yardımı Hatice Teyze'yi duygulandırdı

Kaynak: İHA

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Jandarma ekiplerinin yardımı Hatice Teyze'yi duygulandırdı
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