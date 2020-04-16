Jandarma ekiplerinin inci kefali mesaisi başladı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Jandarma ekiplerinin inci kefali mesaisi başladı - Haberler
Jandarma, Muradiye, Van, Güncel

Jandarma ekiplerinin inci kefali mesaisi başladı

Van'ın Muradiye ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde inci kefali avlamak için sazlık alana gizlenmiş 400 metrelik manyat tipi ağ ele geçirildi.

16.04.2020 10:12 | Son Güncelleme: 16.04.2020 10:19
Jandarma ekiplerinin inci kefali mesaisi başladı

Van'ın Muradiye ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde inci kefali avlamak için sazlık alana gizlenmiş 400 metrelik manyat tipi ağ ele geçirildi.

Van Gölü'nde yaşayan ve üremek için 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında tatlı sulara göç eden inci kefali için av yasağı başladı.

Jandarma ekipleri de balıkların göç ettiği akarsuların bulunduğu bölgelerde kaçak avcılığı önlemek için denetimlerini artırdı.

Van İl Jandarma Komutanlığı Çevre Koruma Timi, Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı, Erciş Asayiş Bot Tim Komutanlığı ekipleri, Muradiye ilçesindeki Bendimahi köprüsü mevkisinde "drone" ile inci kefali avında kullanabilecek ağ ve teknelerin gizlendiği sazlık alanları kontrol etti.

Yapılan denetimlerde ele geçirilen 400 metre manyat tipi ağ, imha edilmek üzere Muradiye Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne teslim edildi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Akkuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, inci kefalinin üreme dönemine girdiği için av yasağının başladığını söyledi.

Bölgede 15 bin insanın geçim kaynağı olan inci kefalinin en iyi şekilde korunarak gelecek nesillere aktarılması gerektiğini belirten Akkuş, şöyle konuştu:

"Av yasağı döneminde İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Van Gölü etrafındaki derelerde 24 saat esasına göre nöbet tutarak balıkları koruyor. Bugün yapılan denetimlerde 400 metre uzunluğunda manyat tipi ağ ele geçirildi. Bu ağla bir saatte 10 ton balık yakalanması mümkün. Sezonun daha başındayız. Üreme dönemi 90 gün sürecek. Şimdiden gösterdikleri duyarlılıktan dolayı jandarma ekiplerine teşekkür ederim. Drone ile kısa sürede yaklaşık 10 kilometrelik alan tarandı ve kaçak ağların yerleri tespit edildi. Bu da doğa koruma çalışmalarında yeni metotları kullanmamız gerektiğini bize gösteriyor."

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü Haberler
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü
Koronaya yakalanan şarkıcıdan 'Hastalığı nasıl kaptın?' sorusuna yanıt Haberler
Koronaya yakalanan şarkıcıdan "Hastalığı nasıl kaptın?" sorusuna yanıt
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu Haberler
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu
Araç sahiplerini sevindirecek gelişme! Motorine büyük indirim geliyor Haberler
Araç sahiplerini sevindirecek gelişme! Motorine büyük indirim geliyor
Uyarılar peş peşe yapılırken Türkiye'de çekilen bu kare pes dedirtti Haberler
Uyarılar peş peşe yapılırken Türkiye'de çekilen bu kare pes dedirtti
Cezaevinden tahliye olan Alaattin Çakıcı'nın ilk görüntüleri
Cezaevinden tahliye olan Alaattin Çakıcı'nın ilk görüntüleri
Veyis Ateş'ten yellenme sesinin duyulduğu programla ilgili iddialı çıkış: Kalıbımı basarım
Veyis Ateş'ten yellenme sesinin duyulduğu programla ilgili iddialı çıkış: Kalıbımı basarım
Testleri iki kez negatif çıkan banka çalışanı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Testleri iki kez negatif çıkan banka çalışanı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Instagram'dan anne ve babasını silen Kaan Yıldırım: Onların özelini korumak için yaptım
Instagram'dan anne ve babasını silen Kaan Yıldırım: Onların özelini korumak için yaptım
İstanbul ve Kırklareli'de fuhuş operasyonu: 4 ülkeden 7 kadın korumaya alındı
İstanbul ve Kırklareli'de fuhuş operasyonu: 4 ülkeden 7 kadın korumaya alındı
Koronavirüs gündemi için TBMM'de toplanan vekiller, kendilerine 20 gün tatil verdi
Koronavirüs gündemi için TBMM'de toplanan vekiller, kendilerine 20 gün tatil verdi
Tüm uyarılara rağmen parka akın eden vatandaşlardan biri: Virüsten ölmeyi bekliyorum
Tüm uyarılara rağmen parka akın eden vatandaşlardan biri: Virüsten ölmeyi bekliyorum
İngilizler, Prens Selman ile Şeyh Mansour'u karşılaştırdı
İngilizler, Prens Selman ile Şeyh Mansour'u karşılaştırdı
Son Dakika: Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda bir askerimiz şehit oldu
Son Dakika: Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda bir askerimiz şehit oldu
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Başka koronavirüs türü ile karşılaşabiliriz
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Başka koronavirüs türü ile karşılaşabiliriz
Sağlık Bakanı Koca'dan vekillere sağlıkta şiddet yasası teşekkürü
Sağlık Bakanı Koca'dan vekillere sağlıkta şiddet yasası teşekkürü
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 785 artarak 30 bin 844'e yükseldi
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 785 artarak 30 bin 844'e yükseldi
Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 130 bini aştı
Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 130 bini aştı
Sokağa çıkma yasağında nasıl izin alınır? İstisna kapsamında olan vatandaşlar kimler?
Sokağa çıkma yasağında nasıl izin alınır? İstisna kapsamında olan vatandaşlar kimler?
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 115 artarak 1518'e yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 115 artarak 1518'e yükseldi
Son Dakika: Fatih Terim koronavirüsü yendi
Son Dakika: Fatih Terim koronavirüsü yendi
Boateng ve Lens, Türkiye'den ayrıldı
Boateng ve Lens, Türkiye'den ayrıldı
Yarasalar üzerinde araştırma yapan bilim insanları, 6 yeni koronavirüs türü tespit etti
Yarasalar üzerinde araştırma yapan bilim insanları, 6 yeni koronavirüs türü tespit etti
Son Dakika: Sağlıkta şiddet düzenlemesi yasalaştı! Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin cezası yüzde 50 arttı
Son Dakika: Sağlıkta şiddet düzenlemesi yasalaştı! Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin cezası yüzde 50 arttı
Fenerbahçe'nin yardım kolileri sahiplerine ulaştı
Fenerbahçe'nin yardım kolileri sahiplerine ulaştı
İstanbul'da bir hastanenin koronavirüs yoğun bakım ünitesi ilk kez görüntülendi
İstanbul'da bir hastanenin koronavirüs yoğun bakım ünitesi ilk kez görüntülendi
Yerli solunum cihazında seri üretim başladı
Yerli solunum cihazında seri üretim başladı
Son dakika: Türkiye'nin ürettiği bor katkılı dezenfektan BOREL yarın satışa çıkacak
Son dakika: Türkiye'nin ürettiği bor katkılı dezenfektan BOREL yarın satışa çıkacak
Banvit, ihtiyaç sahipleri için 40 ton beyaz et bağışladı
Banvit, ihtiyaç sahipleri için 40 ton beyaz et bağışladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özlem Zengin Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Fahriye Evcen Kıvanç Tatlıtuğ İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Ali Koç Tamer Tuna Rüştü Reçber Ivan Obradovic
Daha Fazla Su Tbmm Kadın Nisan
Şu an buradasınız: Jandarma ekiplerinin inci kefali mesaisi başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.4.2020 10:21:57. #1.14#
title