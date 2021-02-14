Jandarma ekiplerinin 'huzur ve güven' uygulamasında 256 sürücüye 210 bin lira ceza kesildi
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Jandarma ekiplerinin 'huzur ve güven' uygulamasında 256 sürücüye 210 bin lira ceza kesildi

14.02.2021 09:11 | Son Güncelleme: 14.02.2021 09:15
Jandarma ekiplerinin 'huzur ve güven' uygulamasında 256 sürücüye 210 bin lira ceza kesildi

İZMİR'de, traktör ve motosikletlerin karışmış olduğu trafik kazalarını önlemek için jandarmanın düzenlediği 'huzur ve güven' uygulamasında, 107 araç trafikten men edilirken 256 sürücüye 210 bin TL idari para cezası kesildi.

İZMİR'de, traktör ve motosikletlerin karışmış olduğu trafik kazalarını önlemek için jandarmanın düzenlediği 'huzur ve güven' uygulamasında, 107 araç trafikten men edilirken 256 sürücüye 210 bin TL idari para cezası kesildi.İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçen 11 Şubat'ta İzmir genelinde özellikle traktör ve motosikletlerin karışmış olduğu trafik kazalarını önlemek için 'huzur ve güven' uygulaması yaptı. Uygulamaya 110'u Jandarma Trafik ve Asayiş timi olmak üzere toplamda 255 personel katıldı. Bu kapsamda, 5 bin 24 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Karayolları Trafik Kanunu gereğince trafik kurallarına uymadıkları ve evraklarında eksiklikler bulunan toplam 256 sürücüye 210 bin 745 lira idari para cezası kesilirken, 107 araç trafikten men edildi. Öte yandan, çeşitli suçlardan aranan 21 şüpheli yakalanıp, adliyeye sevk edildi.

- İzmir

Jandarma ekiplerinin 'huzur ve güven' uygulamasında 256 sürücüye 210 bin lira ceza kesildi
Jandarma ekiplerinin 'huzur ve güven' uygulamasında 256 sürücüye 210 bin lira ceza kesildi
Jandarma ekiplerinin 'huzur ve güven' uygulamasında 256 sürücüye 210 bin lira ceza kesildi
Jandarma ekiplerinin 'huzur ve güven' uygulamasında 256 sürücüye 210 bin lira ceza kesildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fırat AKAY

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