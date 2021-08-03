Jandarma ekiplerinin durdurduğu tırın dorsesinde 300 düzensiz göçmen yakalandı

Van'ın Çaldıran ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan tırın dorsesinde 300 düzensiz göçmen yakalandı, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Van'ın Çaldıran ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan tırın dorsesinde 300 düzensiz göçmen yakalandı, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, elde edilen istihbari bilgiler doğrultusunda operasyon düzenleyen ekipler, takip sonrası durdurdukları tırda arama yaptı. Kontrollerde, tırın dorsesinde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 264 Afganistan, 30 Pakistan ve 6 İran uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Yasadışı geçişe organizatörlük yaptıkları iddiasıyla tır sürücüsü M.A. ile şüpheliler M.D, E.S. ve M.S. gözaltına alındı.

Havasızlıktan ve açlıktan bitkin düşen düzensiz göçmenler, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından sağlık kontrolünden geçirildi.

İl Göç İdaresi görevlilerince getirilen maske, ekmek, su ve yemek de jandarma ekipleri tarafından göçmenlere dağıtıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necmettin Karaca